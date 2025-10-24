SICT restablece comunicación en 202 localidades tras lluvias extraordinarias

Informe. Jesús Antonio Esteva Medina es el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, tras intensas labores de limpieza y rehabilitación, se ha logrado restablecer la comunicación terrestre en 202 localidades que habían quedado incomunicadas por las lluvias extraordinarias registradas en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

Durante la “Conferencia del Pueblo”, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que se han liberado 360 caminos, lo que ha permitido recuperar el tránsito en las zonas afectadas. En los casos de Querétaro y San Luis Potosí, ya no existen interrupciones viales.

En cuanto al avance por entidad:

Hidalgo: se ha restablecido el paso a 124 de las 184 comunidades afectadas.

Puebla: 29 de las 32 localidades ya cuentan con acceso.

Veracruz: 28 de 51 comunidades han recuperado la comunicación.

A nivel nacional, se han retirado 3 millones 048 mil 082 metros cúbicos de material producto de derrumbes y deslaves. Estas acciones han sido posibles gracias a la participación de 53 mil 215 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, incluyendo personal de la SICT, las secretarías de Defensa y Marina, BIENESTAR, el Sector Salud, CONAGUA, CFE, y autoridades estatales y municipales.

Para reforzar las labores en zonas de difícil acceso, se han desplegado 47 helicópteros que realizan puentes aéreos:

21 en Hidalgo

17 en Veracruz

7 en Puebla

2 en Querétaro

En materia de energía eléctrica, sólo resta por atender a 566 usuarios en Hidalgo. Los estados de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz ya están completamente conectados.

Sobre la limpieza en escuelas, se han atendido mil 206 de mil 394 planteles, lo que representa un avance del 86%. En cuanto a viviendas censadas, se contabilizan 92 mil 024, y se han entregado 36 mil 358 apoyos, equivalentes al 40% del total programado. También se han aplicado 333 mil 811 vacunas en las zonas afectadas.

Detalles por entidad:

Hidalgo

Caminos liberados: 216

Material removido: 295 mil 941 m³

Personal: 385 trabajadores

Maquinaria: 165 unidades en 74 frentes de trabajo

Puentes afectados: 28 (16 con paso provisional)

Puebla

Caminos liberados: 43

Material removido: 2 millones 323 mil 600 m³

Personal: 182 trabajadores

Maquinaria: 72 unidades en 33 frentes de trabajo

Puentes afectados: 19 (6 con paso provisional)

Veracruz

Caminos liberados: 45

Material removido: 353 mil m³

Personal: 224 trabajadores

Maquinaria: 237 unidades en 30 frentes de trabajo

Puentes afectados: 9 (3 con paso provisional)