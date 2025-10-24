Viernes violento en CDMX: matan a tres en Tepito y uno en la colonia Juárez

Saldo de 4 personas muertas este viernes en la CDMX

Este viernes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre tres muertes registradas en la capital del país por armas de fuego en las colonias Morelos y Juárez.

Tres personas muertas y dos heridas en Tepito

El primer caso ocurrió en las inmediaciones de Tepito, en la colonia Morelos, cuando, según reportes de comerciantes y transeúntes, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon en contra de dos jóvenes de 20 y 22 años.

Una de las víctimas falleció al momento del ataque, el otro pudo transportarse por sus propios medios hasta un hospital, sin embargo, perdió la vida mientras recibía atención médica.

La tercera víctima mortal del ataque, fue un hombre de 55 años que transitaba sobre el Eje 1 que fue impactado por una bala perdida que le arrebató la vida inmediatamente; la cuarta víctima fue una mujer que resultó herida en ambos pies, y fue trasladada al hospital por sus familiares.

#TarjetaInformativa | Policías de la #SSC tomaron conocimiento de dos personas que perdieron la vida por disparos de arma de fuego en el #Eje1Norte casi esquina con la calle #Tenochtitlán, en la colonia #Morelos, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx; otro que murió en un hospital, y… pic.twitter.com/VFkOoH8srC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 25, 2025

La SSC informó que un elemento policiaco al percatarse del ataque, persiguió a una de los presuntos responsables hasta una vecindad ubicada en la calle Tenochtitlán.

El agente logró herir al atacante, sin embargo éste logró huir, ahora las autoridades capitalinas lo buscan en los hospitales para que rinda declaración sobre los hechos ocurridos.

Intento de robo es frustrado por escolta

Un segundo enfrentamiento ocurrió en la colonia Juárez, entre las calles Nápoles y Londres alrededor de las 18:00 horas, según los primeros reportes un hombre murió por impactos de arma de fuego durante un intento de robo.

El hecho ocurrió cuando dos hombres en un motocicleta, intentaron abordar a un automovilista con supuestas intenciones de asaltarlo, sin embargo una cuarta persona accionó un arma de fuego en contra de los asaltantes y le arrebató la vida a uno de ellos.

Según información de la SSC, la personas que portaba el arma de fuego era un escolta de la persona que intentaban asaltar, por eso tomó acciones y disparó en al menos 6 ocasiones.

Ante esto, el escolta deberá presentarse ante el Ministerio Público para rendir declaraciones y deslindar responsabilidades.