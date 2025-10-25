2 mil 442 planteles en los estados afectados por las lluvias retomarán clases

Estados afectados por las lluvias retomarán clases presenciales

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que la dependencia se encuentra trabajando en una estrategia integral para restablecer las actividades escolares prcenciales a todo los niveles en los estados que fueron afectados por las lluvias.

Esto se realiza encoordinación con las autoridades educativas de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, pues se busca que 182 mil 610 alumnas y alumnos de 2 mil 442 planteles, desde el nivel básico hasta superior retomen clases de manera presencial, en lugares seguros, sanitizados y aptos para que regresen a sus labores.

El secretario explicó que se está desarrollando un plan de tres etapas; en la primera se realiza el desazolve de coladeras, limpieza profunda de patios, salones y áreas comunes, así como la desinfección de tinacos y cisternas, con el objetivo de garantizar entornos saludables y seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente en zonas afectadas por las lluvias recientes.

En la segunda etapa, que ya está en marcha, se lleva a cabo la reposición de mobiliario escolar, incluyendo computadoras, útiles, muebles de aula, material de laboratorio y equipos didácticos, con el propósito de restablecer plenamente las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.

Finalmente, en la tercera etapa se atenderán las escuelas que presenten daños mayores, como la reparación o reconstrucción de bardas, reposición de techumbres o columnas colapsadas.

Recordó que para estos trabajos se cuenta con el seguro institucional de Agroasemex, que es de un monto que asciende a 3 mil 200 millones de pesos, que serán emplados en atender los daños ocasionados por las lluvias.