Caen 2 con 300 kilos de marihuana en Tabasco

Detenidos Sujetos que transportaban marihuana. (SSPC)

Autoridades detuvieron a dos hombres que transportaban 300 kilos de marihuana, en el estado de Tabasco.

En la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, a la altura del kilómetro 108+500, agentes de seguridad detectaron que una camioneta de color blanco invadió otro carril de circulación y realizaba maniobras que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía, por lo que le dieron alcance y le marcaron el alto.

Al realizar una inspección de seguridad, los agentes hallaron en el área de carga diversos paquetes confeccionados en cinta de color café que contenían 300 kilos de marihuana.

De inmediato, dos hombres de 40 y 44 años de edad, fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.