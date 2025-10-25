Decomisan una tonelada de droga oculta en cajas de chiles en frontera con EU

Decomiso Droga oculta en cajas de chiles. (Especial)

Autoridades decomisaron más de una tonelada de droga escondida entre cajas de chiles jalapeños dentro de un camión, durante una inspección en el estado norteño de Sonora, en la frontera con Estados Unidos.

El aseguramiento ocurrió en el puesto de control militar Cucapah, en el tramo carretero que conecta a San Luis Río Colorado con Sonoyta, al noroeste de la entidad.

Tras una revisión en un punto fronterizo ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, los agentes de seguridad aseguraron 1.777 kilos de metanfetamina, cuatro kilos de fentanilo y cinco kilos de goma de opio.

Además, los agentes detuvieron al conductor del camión que se dirigía a Mexicali, estado de Baja California, procedente del municipio de Espinal, Sinaloa.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y continuar con las investigaciones y las acciones periciales.