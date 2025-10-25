La SICT trabaja día y noche para en la recuperación de caminos en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí

Limpieza de caminos en Poza Rica, Veracruz (Cuartoscuro)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta que continúan los avances en trabajos para la liberación de caminos en los estados que recibieron las mayores afectaciones por las recientes lluvias.

Para estás acciones se ha empleado maquinaria pesada como retroexcavadoras, excavadoras, camiones de carga y la participación de 53 mil 215 servidores públicos de la SICT, de las secretarías de Defensa y de Marina, de BIENESTAR, el Sector Salud, CONAGUA y CFE, así como de los gobiernos estatales y municipales.

La SICT continúa con sus operaciones de día y de noche para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el crecimiento en el nivel del agua en municipios de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí.

De noche y de día, el equipo del Centro @SICT_SLP refuerza con maquinaria las labores de recuperación de caminos afectados por la caída de material en la vialidad. 🚜



Sin descanso, trabajamos para apoyar a la población 🫂 pic.twitter.com/nzfUgcpZmw — SICT México (@SICTmx) October 25, 2025

Cifras actualizadas de víctimas por las fuertes lluvias

A dos semanas de las fuertes lluvias que azotaron la zona centro-oriente del país causando graves inundaciones en al menos 204 municipios de 5 estados de la República, el Gobierno de México en colaboración con gobiernos estatales, mantiene la actualización del número de víctimas por el siniestro.

En total, se contabilizan 80 personas fallecidas, y 18 personas desaparecidas; en Hidalgo, se reportan 22 muertos y 9 no localizados. En Puebla las cifras son de 22 muertos y 2 desaparecidos.

Mientras que San Luis Potosí no reportan muertos ni desaparecidos, Veracruz, la entidad más afectada por las inundaciones, tiene un saldo de 35 personas fallecidas y 7 no localizadas.