Evidencia ASF presuntas irregularidades por más de 2 mdp en último año de Ana Guevara al frente de CONADE

La ASF ha evidenciado una serie de irregularidades de Ana Guevara en su paso por la CONADE. (La Crónica de Hoy)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó nuevas irregularidades por más de dos millones de pesos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que dirigía Ana Gabriela Guevara que se suman a las otras irregularidades que tiene abierta la ex velocista en la cuenta públicas del 2020 por un total de 598 millones de pesos.

Durante la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024, la ASF detectó una serie de irregularidades por más de dos millones 52 mil pesos en el último año de Guevara al frente de la CONADE como el no regresar recursos destinados presuntamente a la compra de uniformes para deportistas, no comprobar la entrega de uniformes a deportistas o bien destinar recursos a terceros para gastos en el extranjero sin que se comprobara.

Eso sin contar que la CONADE no obtuvo la autorización de la Secretaria de Hacienda para llevar a cabo la contratación del “Servicio de Aseguramiento de Gastos Médicos Mayores con Accidentes Personales y Seguro de Vida para Deportistas, Técnicos, Entrenadores y Cuerpo Multidisciplinario”.

Tampoco se justificó el otorgamiento del seguro de vida y gastos médicos al cuerpo multidisciplinario.

Por ello, la ASF emitió 10 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 Pliegos de Observaciones además de que solicitó la intervención del Órgano Interno de Control con motivo de las irregularidades detectadas.

La ASF detectó que la Conade no acreditó el reintegro de un millón 664 mil 600p esos de un apoyo otorgado a una entrenadora para la adquisición de material deportivo para la disciplina de judo durante los juegos olímpicos de Francia.

Tampoco se acreditó la entrega a los deportistas de vestuario deportivo por 360 mil 600 pesos o, en su caso, su resguardo por parte del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Asimismo la ASF evidenció que la CONADE reportó que durante la entrega en un evento del Comité Olímpico Mexicano (COM) entregó 26 mil 800 pesos a un tercero, para que se realizaran gastos en el extranjero, sin que esto se acreditara.

De igual manera en el estudio de mercado para la adquisición de medallas y rosetas, para la entrega de los premios Nacional y Estatal del Deporte, se careció de evidencia de las consultas realizadas en CompraNet, ni del medio por el que se seleccionó a los proveedores a los que se les solicitó cotización.

ADMINISTRACIÓN DE GUEVARA CUESTIONADA

La administración de Ana Guevara al frente de la Conade ha sido evidenciada por la ASF por irregularidades como los más de 598 millones de pesos en el manejo de los recursos públicos en la cuanta pública l 2020.

No obstante la velocista ha negado en diversas ocasiones haber incurrido en esas irregularidades.

“Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”, fue la polémica frase que Guevara lanzó cuando se le cuestionó por una cena en un lujoso restaurante de Paris, Francia en el marco de los juegos olímpicos que se realizaron en ese país, mientras que a los deportistas mexicanos se les escatimaron o de plano no les asignaron recursos para acudir a esa justa deportiva.