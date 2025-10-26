Fuerzas armadas continúan llevando apoyo a la población afectada por las lluvias 

Continúa Plan DN-III-E Se mantiene el Plan DN-III-E, por parte de elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para llevar víveres a personas damnificadas por las torrenciales lluvias

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mantienen el apoyo a la población damnificada luego de las torrenciales lluvias de semanas pasadas.

Así, se mantiene el programa de auxilio a la población Plan DN-III-E en el cual participan elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en diversas entidades del país.

Durante la aplicación del Plan DN-III-E del 9 al 25 de octubre de 2025, se han desplegado 8,859 elementos, realizado 957 operaciones aéreas, evacuación de 441 personas, entrega de 345,433 despensas y habilitar cerca de 90 albergues para más de 8,600 damnificados.

En el estado de Hidalgo, participan 1,832 elementos, integrados por: 1,350 del Ejército Mexicano, 162 de la Fuerza Aérea Mexicana y 320 de la Guardia Nacional, además se han empleado 14 aeronaves de ala rotativa, maquinaria pesada, lanchas y vehículos para el transporte de víveres y rescate de personas.

Del 9 al 25 de octubre pasados, se llevaron a cabo 545 operaciones aéreas, mediante las cuales se evacuaron 146 personas y se distribuyeron 56,589 despensas y 31,448 litros de agua vía aérea.

Por vía terrestre, se entregaron 18,108 despensas y 40,884 litros de agua embotellada, además de 5,667 kits de medicina básica y 26,496 raciones calientes.

Además se habilitaron 46 albergues con 4,610 personas alojadas, se desazolvaron 58 escuelas y 615 viviendas, retiró 108,674 metros cúbicos de tierra y piedras, y se limpiaron 45,992 metros lineales de calles y avenidas, beneficiando a las comunidades más afectadas.

En el estado de Puebla están desplegados 2,179 elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, quienes se han dado a labores, con el apoyo de maquinaria pesada para retirar escombros, plantas potabilizadoras, cocinas móviles y aeronaves para realizar 306 operaciones aéreas, logrando evacuar a 40 personas por aire, 6 vía terrestre y 12 más por en lancha.

Durante el mismo periodo, se repartieron, vía aérea y terrestre 92,768 despensas, 243,120 litros de agua embotellada, además de 181,200 litros de agua potable distribuidos mediante cisternas.

Asimismo, se han habilitado cuatro albergues en donde están siendo atendidas 443 personas alojadas, 1,233 viviendas fueron desazolvadas y se retiraron 58,634 metros cúbicos de lodo y 36,041 metro s lineales de desechos.

Las cocinas móviles y células de intendencia han distribuido 39,640 raciones calientes a las familias afectadas. Estado de Querétaro Operan 590 elementos, y el personal ha realizado 23 operaciones aéreas, fueron evacuadas 40 personas en el municipio de Peñamiller y se entregaron 11,662 despensas y 23,300 litros de agua, además de establecer cuatro albergues en donde han sido atendidas 17 personas.

Entre las labores realizadas se han hecho trabajos de desazolve en viviendas, escuelas, retiro de árboles, y la limpieza de 5,250 m lineales de calles, con lo que, en total, se han removido 10,713 metros cúbicos de tierra y piedras en los municipios de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Arroyo Seco.

Las labores de apoyo a la población también se realizan en San Luis Potosí con la presencia de 550 elementos de las fuerzas antes mencionadas, quienes han evacuado a 94 personas hacia albergues seguros en Tamazunchale y localidades cercanas. Distribución de 45,421 despensas y 29,308 litros de agua y la dotación de 3,919 raciones de alimentos calientes a la población.

De igual manera, en el estado de Veracruz se mantiene el despliegue de 3,708 efectivos, y del 9 al 25 de octubre, se efectuaron 126 operaciones aéreas y se evacuaron 166 personas, 122,148 despensas entregadas, 233,471 litros de agua embotellada y 466,000 litros de agua purificada, y 106,400 raciones de comida calientes servidas. Se habilitaron 31 albergues con 3,146 personas alojadas, en tanto que el personal militar ha realizado labores de desazolve en 2,917 viviendas, retiro de 1,088 árboles y 725 vehículos, la limpieza de 74,710 m lineales de calles, y la remoción de 185,088 metros cúbicos de tierra y escombros, en municipios como Álamo, Poza Rica, Tuxpan e Ilamatlán.