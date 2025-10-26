Megafarmacia de AMLO, elefante blanco que ha saqueado al erario público: PAN

Mega Farmacia del Bienestar La falta de algunos medicamentos ha sido una queja recurrente a pesar de la inauguración de la Mega Farmacia del Bienestar en Huehuetoca, Estado de México. (Presidencia)

El PAN en la Cámara de Diputados acusó que la megafarmacia de Andrés Manuel López Obrador es un elefante blanco que ha servido para saquear al erario público, “algo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo sabe y tolera”.

El vocero del PAN en San Lázaro, Federico Döring acusó que la megafarmacia es una fuente de corrupción que forma parte de la destrucción y negocios ilícitos que se hicieron al amparo del gobierno de López Obrador.

“Es una mentira propagandística para ganar tiempo e intentar parchar y enmendar el sistema de salud que destrozó Morena con AMLO”, acusó

Explicó que todo el problema de adquisición de medicinas es desde que se nombró a David León, al frente de Birmex, el mismo de los sobres a Pío López Obrador, esas famosas aportaciones en Chiapas al movimiento de Morena.

Dijo que ya desde esas fechas de nacimiento de la 4T, se está fraguando el negocio de adquisiciones de medicinas para Andy López Beltrán y Almilcar Jhovany Angulo Llanes, empresario de Sinaloa, identificado como el presunto líder de una red de corrupción y lavado de dinero.

“Cosa que no han terminado de cuadrar porque obligadamente tuvieron que respetar patentes y exclusividades de comercialización, pero esta supuesta megafarmacia”, estableció

En tanto que el diputado local del PAN, Raúl Torres Guerrero, explicó que Morena no logró garantizar la salud al estilo Dinamarca como lo prometió con López Obrador.

“Nos dejaron desprotegidos con presupuestos raquíticos y el tema de salud para la 4T, es un tema de corrupción”, acusó

Torres indicó que el PAN le apuesta por más presupuestos para que verdaderamente lleguen las medicinas, tratamientos para cáncer y exista personal médico disponible.

Los panistas solicitarán ante la Cámara de Diputados información sobre las condiciones de la megafarmacia de Morena.

La megafarmacia ha sido cuestionada desde su origen por la inoperatividad que registra donde no ha logrado satisfacer la demanda de abastecimiento de medicinas en el país.