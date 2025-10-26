Presidenta Claudia Sheinbaum: 8 mil millones de pesos, para más detección de cáncer de mama 

Claudia Sheinbaum Pardo La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en los próximos dos años se destinarán 8 mmdp, para 1,000 mastógrafos, e incrementar la detección temprana del cáncer de mama, lo que marcará un antes y un después en la atención a la salud de las mujeres (EFE)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que en los próximos dos años se destinarán recursos del orden de los 8 mil millones de pesos, para la compra de mil mastógrafos para hacer detecciones más oportunas del cáncer de mama en todo el país.

A través de un videomensaje en su cuenta @Claudiashein, de la red social X, la mandataria subrayó que en nuestro país “muere una mujer cada hora por cáncer de mama, que pudiera haberse evitado por la atención temprana.

“Entonces, es muy importante que en México tengamos un sistema de atención temprana y que las mujeres sepamos cómo debemos autoexplorarnos y a dónde acudir cada dos años, por lo menos, para poder hacer una mastografía.

Lo anterior, en relación a la conmemoración del Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama, el pasado 19 de octubre, mes, en el que en muchos países del mundo se dedica a la concientización respecto de este cáncer, así como difusión de cómo prevenir y cómo tener una atención temprana en caso de tener un padecimiento como este.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que en su gobierno se pusieron a trabajar respecto al Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama.

“¿Qué significa? Número uno, vamos a comprar mil mastógrafos más en el país, eso entre el 2026 y el 2027”.

En relación a la interpretación de estas pruebas, recordó, tal como se dio a conocer en días pasados, durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, que la mandataria encabeza todos los días desde Palacio Nacional, señaló que se contará con 20 centros en distintos lugares del país “a donde le van a llegar las imágenes para poder interpretar estas mastografías y que pueda llegar la información muy rápida a la mujer en caso de tener algún riesgo.

“Vamos a poner un Centro de Atención Oncológica para las Mujeres en cada entidad de la República. Ahí no solamente se va a poder hacer la biopsia y se puede analizar, sino que también ahí puede atenderse de manera temprana para poder evitar llegar a un resultado fatal”.

En este mismo sentido, destacó que el primer Centro de Atención Oncológica para las Mujeres se inaugurará en la Ciudad de México en diciembre próximo, en lo que era anteriormente el Hospital de La Pastora.

“Este es un proyecto de dos años que va a costar 8 mil millones de pesos. Es un antes y un después en la atención del cáncer de mama. Y eso es el sistema universal de salud pública que estamos construyendo en México”, enfatizó la mandataria.