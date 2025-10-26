SNTE gestionará Créditos del ISSSTE, Ayudar es Educar: Cepeda Salas

Los maestros del SNTE enseñan en el aula y levantan la mano por México cuando más se les necesita, en lugar de andar en marchas, señala su líder, Alfonso Cepeda — Para la reconstrucción de viviendas de sindicalizados afectados por las lluvias en diferentes estados de la República, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) gestionará créditos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Así lo informó en Baja California, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, y detalló que ya fueron enviadas 750 toneladas de víveres, artículos de primera necesidad y de limpieza, enviadas a los afectados por el desastre.

Añadió que ahora buscará que el ISSSTE otorgue diversos tipos de préstamos para que los trabajadores educativos rehabiliten o reconstruyan sus viviendas.

“Primero con créditos de contingencia, lo más rápido posible para nuestros compañeros y, segundo, para quienes perdieron su casa, cuando menos queda el terreno”, expresó.

Detalló que existe una modalidad de crédito llamada Construye tu Casa, un préstamo para que sindicalizados propietarios de un terreno construyan una vivienda, y esos serán los empréstitos que la organización solicitará.

El Maestro dirigente dijo que en coordinación con las secciones sindicales levanta un censo de los trabajadores que perdieron su casa, para canalizar la ayuda de manera directa y eficiente.

Ayudar también es Educar

Cepeda Salas agradeció nuevamente a los agremiados que “siempre le responden a México, en lugar de andar en marchas y plantones; miles se volcaron a los centros de acopio instalados por el SNTE para ayudar a quienes lo necesitaban”.

Expresó que los Maestros del SNTE “apoyan a la sociedad, al pueblo, es nuestra vocación; ayudar también es educar”.

Nueva Infraestructura y Rendición de Cuentas

El líder del SNTE estuvo en Playas de Rosarito, Baja California, para colocar la primera piedra de un edificio sindical de la Sección 37, que atenderá a los trabajadores educativos de esa región.

En ese lugar reconoció el apoyo de la presidenta municipal, María del Rocío Adame Muñoz, para poner en marcha este proyecto.

Posteriormente, el Maestro dirigente encabezó el Encuentro de Unidad Sindical de esa Sección, dirigida por el profesor Ampelio Íñiguez Arellano.

Ante la estructura sindical manifestó que gracias a la unidad y solidaridad fue posible mantener la fuerza del SNTE y con ello resolver demandas de los trabajadores de la educación.

Señaló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) garantizará la conclusión del edificio iniciado este día, “para que reciban la mejor atención, porque lo merecen”.

Informe de Labores SNTE

Al presentar un informe de actividades al frente del Sindicato recordó que, “en materia de infraestructura, programamos 110 obras de mejoramiento en las diferentes sedes seccionales; hasta ahora 94 ya han sido terminadas, 7 se encuentran en proceso y 9 están por iniciar".

Por su parte, el profesor Íñiguez Arellano agradeció al Maestro Alfonso Cepeda por el respaldo brindado a los trabajadores de la educación en Baja California y celebró que finalmente se haya concretado el inicio de la obra.

“Esto se logró gracias al apoyo de nuestro líder; podemos afirmar que aquí se atenderá dignamente a nuestros compañeros que esperaron durante décadas sus nuevas instalaciones, lo que un día fue una promesa, hoy es una realidad”, dijo.

Acompañaron a Cepeda Salas durante su gira de trabajo, el secretario general de la Sección 2 en Baja California, Juan Enrique Villanueva Villa; los representantes del CEN en la Sección 37, Jaime García Roque y Felipe Antúnez Luna, y en la Sección 2, profesor Edén Inzunza Bernal.

