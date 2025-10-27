Alcaldesa de Acapulco justifica collar de 227 mil pesos: “Qué culpa tengo yo de que me amen”

Alcaldesa de Acapulco justifica collar de 227 mil pesos: Alcaldesa de Acapulco Abelina López menciona que el collar Van Cleef fue un regalo del pueblo. FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM (José Hernández)

Después de que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, fuera cuestionada por presentarse a una conferencia con un collar valuado en 227 mil pesos, la alcaldesa mencionó que se trata de “un regalo del pueblo”.

Cuando se le preguntó sobre la polémica del collar, mencionó que todo el tiempo se encuentran atacándola: “Como en mi caso, todo el tiempo me traen encima de mí, no les gusta otra persona más que Abelina”.

Ante estas declaraciones, se le interrogó sobre la posible razón por la que recibió el collar y ella respondió que era porque el pueblo la amaba: “¿Yo qué culpa tengo de que haya un pueblo que me ama y que me regale cosas? Me lo regalaron y les voy a decir: “No, no te lo acepto”. Yo agradezco su amor y su cariño del pueblo.”

La polémica sucedió cuando la alcaldesa de Acapulco asistió a una conferencia de prensa en Acapulco con un collar Vintage Alhambra de la marca Van Cleef valuado en 227 mil pesos. Cuando se dieron a conocer las fotografías del evento, surgieron críticas por el valor y exclusividad del collar.

Ante las respuestas de la funcionaria, se le ha señalado sobre la incoherencia que presenta entre el valor de su collar y el discurso que distingue a Morena, partido con el que fue electa presidenta de Acapulco, pues uno de los valores de este partido es la “austeridad”.

¿Un servidor público puede aceptar regalos?

Se distingue como servidor público a aquellas personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado. Por lo que Abelina López es una servidora pública, pues es la representante del municipio de Acapulco.

Por ello, sumado a las anteriores críticas, también se le acusa de aceptar un regalo de tan costoso valor, pues, pese a sus declaraciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, le prohíbe a los servidores públicos aceptar cualquier tipo de obsequio.

¿Quién es Abelina López Rodríguez, alcaldesa del municipio de Acapulco?

Abelina López Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Asumió el cargo como alcaldesa del municipio de Acapulco de Juárez en octubre del 2021 y en el año 2024 fue electa por segunda ocasión.

A su reciente polémica, se le suman otras, que, por mencionar algunas, son: