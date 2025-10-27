Catean 3 domicilios con armamento en Veracruz

Detenidos Cateo en domicilios donde se resguardaba armamento. (SSPC)

Autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles vinculados a una célula delictiva dedicada a extorsión, privación ilegal de la libertad y robos con violencia, en Veracruz.

En el municipio de Tierra Blanca, se identificaron tres domicilios en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja - Tierra Blanca, donde al ejecutar las órdenes de cateo, se aseguraron cuatro armas de fuego largas, 166 cartuchos, seis granadas, 39 vehículos, nueve tractocamiones, seis camiones de volteo, dos vehículos tipo pipa, dos remolques, dos retroexcavadoras.

Además, una camioneta tipo redilas y cinco motocicletas, una contadora de billetes, cinco cámaras fotográficas, una videocámara, 17 equipos telefónicos, dinero en efectivo y otros aparatos electrónicos.

Los objetos asegurados y el resguardo de los inmuebles quedaron bajo disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.

Esta acción representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos.