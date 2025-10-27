Comparece García Harfuch sólo ante líderes parlamentarios de diputados

CDMX — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, arribó poco antes del mediodía a la Cámara de Diputados, donde comparece ante los líderes parlamentarios de las seis bancadas, a fin de rendir su informe de labores en el marco del análisis de la glosa del primer año de gobierno de la presidenta Cladia Sheinbaum Pardo.

El alto mando policial fue recibido en el estacionamiento de esta soberanía por el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, y otros legisladores morenistas.

El encuentro se estima que concluya al menos luego de más de tres horas, como ocurrió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la semana pasada.

Entre los temas que se abordarán en la Jucopo es la próxima aprobación, esta semana, de la nueva ley para perseguir el delito de extorsión, iniciativa enviada por la Presidenta de México.

Se espera que al final de esta comparecencia se anuncie la oportunidad de un encuentro con medios, que también quieren respuestas para la ciudadanía sobre diversos temas en materia de estrategias de seguridad.