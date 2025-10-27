¡Ganó Uber! Taxis de aplicación ya podrán operar en el aeropuerto

Una jueza federal le concedió una suspensión definitiva al confirmar lo que han sostenido conductores de Uber durante más de una década, al informar que en muchas ocasiones que realizaban su trabajo de manera cotidiana al recoger y dejar pasajeros en los aeropuertos de México, los detenían o impedían tomar su viaje; en algunas ocasiones, taxistas ajenos a una aplicación eran violentos con los conductores de aplicación.

Con esta resolución, las autoridades no podrán detener a los socios conductores que realicen viajes a través de la app en zonas federales en más de 70 aeropuertos del país, mientras se resuelve el juicio de amparo correspondiente.

Los conductores confirman que esta medida se siente como un gran paso favorable en la resolución final del caso, especialmente a meses del Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en México. Si bien la empresa ha destacado la importancia de garantizar movilidad eficiente y segura para los millones de turistas que llegarán en esta temporada mundialista.

La compañía de transporte insistió a las autoridades respetar dicha suspensión definitiva y exhortó al Congreso de la Unión a legislar sobre el acceso de las plataformas de transporte a los aeropuertos. De acuerdo a las firmas, la regulación permitirá fortalecer el ecosistema turístico y proyectar una mejor imagen de México ante el mundo.

Nueva opción de Uber en Aeropuertos de Cancún

A mitad de mes de este año, Uber anunció una de sus nuevas formas de viaje exclusivamente para aeropuertos en Cancún, nombrada como “Uber Reserve”, la cual permitirá a turistas nacionales e internacionales reservar un vehículo hasta con 30 días de anticipación.

Esta nueva función, además de anticipar tu manera de transporte con bastante tiempo de planeación, les da a sus usuarios mayor certeza, comodidad y eficiencia para evitar largas filas o negociaciones de tarifas muy elevadas al aterrizar.