Gobierno de México refuerza acciones para contener brote de sarampión  

Sarampión La Secretaría de Salud ha reforzado laas acciones para contener el avance del brote de sarampión enel país. Hasta el momento se han aplicado más de 8 millones de dosis. El llamado es que personas de hasta 49 años, acudan a aplicarse el biológico y completar sus esquemas de vacunación (Cortesía)

La Secretaría de Salud destacó que a la fecha, se han aplicado 8 millones 872,358 vacunas triple viral (SRP) y SR en todo el país, para contener el brote de sarampión que se ha registrado en algunas entidades del país.

Asimismo, enfatizó que para asegurar la disponibilidad de vacunas, durante julio pasado, se adquirieron 4.5 millones de dosis de SRP y 1.4 millones de SR, y se amplió la vacunación a personas de hasta 49 años, priorizando a jornaleros agrícolas que se desplazan entre comunidades cercanas y campos rurales por distintas regiones del territorio nacional.

Ello, luego de la detección del primer caso de sarampión, en febrero de este año, en una persona que había viajado recientemente a Estados Unidos y que pertenece a una comunidad de Chihuahua con baja cobertura de vacunación por decisión de sus habitantes.

Lo anterior, dio pie a que la dependencia encabezada por el secretario David Kershenobich, activara de inmediato cercos vacunales para contener la posible propagación del virus, se reforzó la vigilancia epidemiológica y se intensificaron las jornadas de vacunación en todo el país.

La Secretaría de Salud llamó a todas las personas a acudir a su unidad médica y completar su esquema de vacunación y a consultar la línea 079 para ubicar su centro de vacunación más cercano.

Es importante mencionar que el sarampión es una enfermedad viral con una de las tasas de contagio más altas conocidas, ya que un solo caso tiene la capacidad de contagiar hasta 18 personas.

Sin embargo, la disponibilidad de vacunas seguras y eficaces y la rápida acción del sistema nacional de salud han permitido contener su avance.

La respuesta temprana, así como la estrategia de contención del brote ha logrado mantener una letalidad baja.

A la fecha se han confirmado 5,029 casos acumulados, la mayoría concentrados en Chihuahua, que registra el 88% del total nacional.

Desde la detección del primer caso, la dependencia estableció cercos vacunales en torno a cada uno de ellos, con la aplicación de la vacuna a la población que reside en un perímetro de 25 manzanas alrededor del caso identificado y la búsqueda activa de contactos para interrumpir la transmisión del virus.

Para fortalecer la respuesta en campo, se enviaron Equipos de Respuesta Rápida contra el Sarampión a Chihuahua, se mantienen sesiones permanentes de los Consejos Estatales de Vacunación y se realizan visitas domiciliarias para identificar casos sospechosos y aplicar cercos vacunales inmediatos, acciones efectivas que han permitido la reducción significativa de casos y, en diversas ocasiones, se han registrado varios días consecutivos sin nuevos casos en el estado de Chihuahua.

A nivel nacional, se ha logrado interrumpir la cadena de transmisión y, actualmente, solo siete estados presentan casos activos de sarampión: Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Sinaloa.

Estas acciones forman parte de una estrategia nacional e interinstitucional en la que participan las 32 entidades federativas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, con el propósito de interrumpir la transmisión y proteger a la población.

Como parte del esfuerzo permanente por fortalecer la inmunización de la población, este año se retomaron las Semanas Nacionales de Vacunación, del 26 de abril al 3 de mayo, y la Semana Nacional de Salud Pública, del 6 al 13 de septiembre pasados, durante las cuales se reforzó la aplicación de biológicos en todo el país.

Asimismo, se instauró la Línea de Vacunación 079, donde la población puede recibir información sobre la vacuna contra el sarampión y ubicar su unidad de salud más cercana.

Aunado a lo anterior, se puso en marcha una campaña nacional informativa en medios de comunicación que promueve la importancia de la vacunación contra este virus y la protección colectiva.