La victoria de Milei es una mala noticia para México... así nos puede afectar económicamente

Javier Milei, presidente de Argentina El partido "La Libertad Avanza " gana las elecciones legislativas en Argentina

El partido argentino de La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, sobre sale con el 40.8 por ciento de los votos en las elecciones legislativas, dejando atrás a los peronistas, quienes obtuvieron 24.5 por ciento.

Este hecho hace que Milei duplique su número de legisladores y tendrá, mayor poder para impulsar sus políticas económicas basadas en reducción del gasto públicos.

Según la economista mexicana Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco BASE, dice que este triunfo podría mejorar la economía y traer atención de inversionistas internacionales, pero también afectaría de forma indirecta a México.

¿Cuál es la razón por la que el partido de Milei va gano las votaciones legislativas?

Desde hace algunos meses atrás Milei ha mostrado una cercanía con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que a provocado un mayor apoyo financiero del FMI y el banco estadounidense hacia Argentina.

También pude existir un posible acuerdo bilateral de inversión o de comercio buscando liberar el comercio, reducir controles y permitir más inversión privada y la oportunidad de una apertura a capital extranjero.

¿En que afecta el triunfo de Milei a México?

Gabriela Siller explica que Argentina puede aprovechar esta victoria, pero México podría enfrentar mayor competencia en algunas industrias si Argentina se fortalece económicamente y gana aliados internacionales, todo esto gracias a su cercanía política con Estados unidos.

Uno de los posibles veneficios de esta victoria podría ser que la tasa de la reserva federal baja, el dinero podría fluir hacia mercados emergentes como el de México, buscando mejorar el rendimiento.

Mientras Argentina celebra un nuevo triunfo y la posible recuperación económica, México debe estar atento a los cambios regionales y sobre todo a los posibles impactos en el comercio y en la inversión extranjera.