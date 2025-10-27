Legislar no es juego de pádel; por culpa de Cuauhtémoc Blanco a 500 diputados se les acaba el ‘home office’... ser diputado es muy ‘difícil’: López Rabadán

CDMX — Aunque legislar no es un juego de pádel ni votar debe ser en medio de salones de fiestas, como lo hacen en Morena y en todos los partidos, porque ser ‘diputado es difícil, lo sí es que a partir de esta semana los 500 legisladores deben sesionar de manera presencial por culpa de Cuauhtémoc Blanco, a quien incluso una multa, que también pagarían los mexicanos, no le importa.

“Si me quieren multar, que me multen”, dijo el siempre viral el ‘Témoc’, exgobernador de Morelos, luego de que él mismo se evidenció en un juego de pádel en el Desierto de los Leones.

Este lunes, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que los 500 diputados -entre ellos 200 que no se ganan el voto en la calle- deben acudir de manera presencial a la Cámara.

“Estamos obligados a estar aquí presentes, estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales. Todas y todos los diputados habrán de venir a trabajar de manera presencial a la Cámara de Diputados en una semana muy importante. Evidentemente estamos en medio de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año fiscal y, por ende, también pues nuestro compromiso es que las y los diputados estén de manera presencial y no haya vacíos”, dijo la panista al referirse a los ‘casos más recientes’.

El caso más reciente es el de Cuauhtémoc Blanco, que prioriza el ejercicio cardiovascular, como muchos mexicanos desearían hacerlo, pero el diputado plurinominal tiene fuero. Nadie lo puede despedir, goza de una cuantiosa dieta y su salud es primero.

“Es muy difícil ser un diputado, ser una diputada, cuesta muchísimo trabajo que un grupo parlamentario, que un partido político, pues te acoja, que un grupo parlamentario, un partido político, te ponga en una boleta, es muy complicado llegar a que, pues digamos, a que tengas ese alto privilegio: de 130 millones de mexicanos, hay 500 legisladores, pero como Presidenta de la Cámara de Diputados lo dije: el ciudadano, la ciudadana que paga impuestos merece que sus legisladores trabajen y que lo hagamos, todos, de manera congruente con nuestra responsabilidad”, dijo López Rabadán, diputada plurinominal.

MUY DIFÍCIL SER DIPUTADO

