Lunes de caos vehicular: “piperos” bloquean la México-Puebla y otros puntos en la CDMX y EDOMEX

Bloqueos en Edomex y CDMX Grupos de choque impiden la circulación en varias vialidades tras el reciente cierre de pozos ilegales (@infopolitano)

La mañana de este lunes comenzaron algunos bloqueos simultáneos por parte de piperos en diferentes carreteras del Estado de México que conectan con la Ciudad de México.

¿Cuál es el motivo de los bloqueos en las carreteras de del Edomex?

Los cierres fueron realizados en forma de protestaste por los cierres de pozos ilegales utilizados para extraer agua.

Los piperos denuncian “inconformidad con las autoridades” agarrando que el cierre de los pozos a dejado a muchas personas sin trabajo, tan razón hace que los inconformes bloquen la circulación de ambos sentidos de las carreteras.

¿Cuáles son las Carreteras y avenidas bloqueadas por los piperos?

Los puntos con mayor afectación son:

Carretera México–Puebla (a la altura del Metro Santa Marta)

México–Pachuca

México–Texcoco

Vía Morelos

Santa Martha

Avenida Central

Avenida 608

En todos estos puntos se reportó tráfico detenido y sin paso de transporte público, por lo que las personas caminando para buscar diversas soluciones para seguir su camino.

La México–Puebla: el bloqueo más fuerte

En lo que se puede llamar como uno de los bloqueos más “Grandes” se registra en la carretera México–Puebla, justo en los límites entre la CDMX y el Edoméx, cerca del Metro Santa Marta, en el municipio de Los Reyes.

Los manifestantes cerraron el paso en ambos sentidos, dejando varados a automovilistas, transporte público y miles de personas que intentaban llegar a sus trabajos o escuelas.