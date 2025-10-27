MC pide quitar home office legislativo tras incidente de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel

Ivonne Ortega Coordinadora de MC (Daniel Augusto)

Tras el incidente, en el que el diputado de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Blanco, fuera sorprendido jugando padel durante la votación virtual de la Ley de Aguas, el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano (MC) presentó una iniciativa para que se termine con este sistema de trabajo híbrido.

En un documento presentado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la diputada Ivonne Ortega Coordinadora de MC señaló que la Banca Naranja ha insistido en que las sesiones semipresenciales deben llevarse a cabo únicamente en casos de excepción que imposibiliten el trabajo presencial.

En el escrito, se recuerda que la práctica de las sesiones semipresenciales fueron necesarias durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19, sin embargo, dado que dicha acción extraordinaria terminó el 9 de mayo de 2023.

Señalando que millones de personas en México trabajan de forma presencial en México todos los días, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano solicitó formalmente que la Cámara de Diputados realice sus sesiones de forma presencial.

En conclusión se añade que México tiene requerimientos y aprobaciones de leyes para las cuales los diputados deben estar presentes para cumplir con su trabajo.