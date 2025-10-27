Pensión Mujeres Bienestar 2025: adelantan cuándo podrían pagar a personas que ya recibieron tarjeta

Con el programa Pensión Mujeres Bienestar 2025, se entrega un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias, con la intención de fortalecer la economía y la independencia de las mujeres adultas mayores.

Esté programa tiene como objetivo apoyar a mujeres de 60 a 64 años de edad, hasta cumplir 65 años y se convertían automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cuando depositan el primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2025?

La entrega de tarjetas dio inicio el 7 de octubre y está calendarizado hasta el 7 de noviembre de este año, por lo que hay beneficiarias que ya recibieron su tarjeta y se encuentran a la expectativa del primer deposito de este programa social.

De acuerdo con las palabras de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el primer pago para las nuevas beneficiarias de 60 a 64 años caerá a finales de noviembre y principios del mes de diciembre en 2025.

Requisitos para ser beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar 2025

Tener entre 6o y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

¿Que documentación necesitas para inscribirte?

Los documentos que se deben llevar al registro deben ser en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

¿Cómo hago mi registro en la Pensión Mujeres Bienestar 2025?

Afortunadamente para las mujeres que cumplen con los requisitos, La Secretaría de Bienestar acaba de anunciar un nuevo ciclo de inscripciones al programa Pensión Mujeres Bienestar 2025, por lo que aún puedes registrarte para recibir el apoyo de 3 mil pesos bimestrales.







