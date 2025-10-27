Pensión Mujeres Bienestar: entregan más de un millón de tarjetas; depósitos iniciarán a finales de noviembre

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que un millón 349 mil 462 mujeres ya recibieron su tarjeta bancaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para apoyar económicamente a las mujeres mayores de 60 años.

Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel

Montiel detalló que los primeros depósitos se realizarán entre finales de noviembre y principios de diciembre, con un pago de 3 mil pesos bimestrales, y destacó que este apoyo podrá combinarse con otros programas sociales del Gobierno federal.

La funcionaria recordó que la entrega de tarjetas comenzó el pasado 10 de octubre y concluirá el 10 de noviembre, periodo en el que se prevé distribuir los plásticos a las casi 2 millones de mexicanas registradas en el programa.

“Recibirán un mensaje de texto cuando les haya caído por primera vez”, explicó Montiel, quien añadió que los siguientes depósitos se realizarán conforme a los calendarios de pago oficiales que publica la Secretaría del Bienestar.

Para recoger la tarjeta, las beneficiarias deberán acudir al módulo asignado en la fecha y hora indicadas en su mensaje, y llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía (original y copia).

(original y copia). Talón morado entregado al momento de la inscripción.

Durante la entrega, personal de la Secretaría del Bienestar tomará una fotografía a cada beneficiaria como parte del registro.

Montiel subrayó que la tarjeta se entrega en un sobre cerrado y solo puede recibirla la titular. En su interior viene un recibo con datos personales y bancarios que debe conservarse, ya que servirá para trámites futuros.

“En el sobre viene un recibo. Ese hay que guardarlo por si en algún momento necesitan hacer otro trámite. Ahí vienen todos sus datos para hacerlo más sencillo”, concluyó la secretaria.