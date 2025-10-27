Productores del maíz rechazan oferta de la Federación; anuncian bloqueos y protestas

Productores de maíz del bajío iniciaron movilizaciones tras la ruptura de negociaciones en Segob (Fernando Carranza García/Cuartoscuro)

Agricultores del centro y bajío — Luego de más de tres horas de negociación con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Julio Berdegué y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez en la sede de la Segob, representantes de productores agrícolas del centro y el Bajío rechazaron la propuesta del Gobierno Federal de fijar en 6 mil 050 pesos el precio por tonelada de maíz, por lo que advierten que iniciarán bloqueos indefinidos en 24 estados del país.

“Los bloqueos ya están, son indefinidos, no hay definición si no hay solución. En Jalisco tenemos como 89 puntos, Michoacán tiene unos 20, Guanajuato, Querétaro, pero somos 24 estados que ya nos estamos levantando. Que nos vean porque a lo mejor no quieren ver, pero esto puede hacer una cosa muy grande. Yo no más se les digo que están las caravanas en de todos los puntos, hay tractores, hay caballos”, aseguró a la salida de la sede en Gobernación.

Los productores salieron indignados del recinto de Bucareli tras la negativa de la Federación a elevar el precio a 7 mil 200 pesos la tonelada de maíz.

Acusaron que en la mesa de negociación empresas como Maseca, Minsa, Bachoco y Gruman aceptaron las propuestas de Agricultura de precio menor a la tonelada de maíz y con su decisión “hinchan a un país”, lo que no es parejo. La inconformidad derivó en que se rompiera la negociación y con ello se abre camino a bloqueos carreteros en las próximas horas.

La molestia de los productores de maíz derivó inmediatamente en bloqueos en Jalisco y Guanajuato, además de que tomaron los accesos de la Segob durante cerca de una hora, encadenando las puertas y dañando una patrulla de Protección Federal.

