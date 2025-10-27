PROFECO despliega 8 brigadas y coloca 700 preciadores tras lluvias intensas

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) mantiene activo un programa especial de apoyo en los 26 municipios afectados por lluvias intensas, con el objetivo de monitorear los precios de los productos de la canasta básica y evitar incrementos injustificados durante la contingencia.

Desde el 16 de octubre, se han desplegado ocho brigadas que han visitado 240 establecimientos, colocando 700 preciadores como parte de las acciones de supervisión. Con estas medidas, PROFECO busca garantizar que los consumidores tengan acceso a precios justos y protegerlos ante posibles abusos en las zonas afectadas.