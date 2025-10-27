¿Quiénes son ‘Los Malportados’? Están detenidos por secuestro de mariachis en Tlalpan

Detiene a presuntos integrantes de "LosMalportados" El grupo delictivos "Los Malportados" es vinculado a delitos de alto impacto. Los detenidos son acusados del secuestro y tortura de seis mariachis localizados con signos de tortura y quemaduras graves en Tlalpan.

Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, capturaron a cinco integrantes del grupo delictivo los mal portados, quiénes son presuntamente responsables del secuestro de los mariachis que fueron rescatados en Tlalpan, encontrados con signos de tortura y quemaduras graves.

Entre los detenidos se encuentran 3 menores de edad, (14, 16 y 17 años) y dos hombres de 43 y 35 años. Con su detención fue asegurada una arma de fuego corta, dos cartuchos útiles, 100 bolsitas presuntamente de cocaína, tarjetas bancarias y 11 identificaciones personales, entre las que se identifico una perteneciente a una institución de procuración de justicia.

¿Quienes son “Los Malportados”?

Los responsables del secuestro de los seis mariachis que fueron rescatados en la calle Silos, esquina con andador Caporal 2, de la colonia Narciso Mendoza, encontrados con golpes y quemaduras en la delegación Tlalpan, se vinculan al grupo delictivo denominado “LosMalportados”.

De acuerdo a las investigaciones preliminares de La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), las cinco personas detenidas, entre ellos 3 menores de edad, presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en las zonas sur y poniente de la capital, dedicado a crímenes de alto impacto.

Mariachis fueron encontrados con lesiones graves de quemaduras

El operativo de rescate dio inicio tras una llamada anónima que alerto de la presencia de seis personas gravemente heridas en la alcaldía Tlalpan, en coordinación con el C2 se pudo dar auxilio a los músicos, quienes fueron trasladado de urgencia a un hospital de Tlalpan, donde fueron reportados con quemaduras graves; dos de ellos, de 35 y 31 años de edad, con lesiones de quemaduras en el %80 de su cuerpo.

Según detalla la SSC, en investigaciones recientes, todo comenzó cuando las personas que fueron detenidas, se negaron apagar a los músicos, tras ser contratados para amenizar una fiesta en la alcaldía Iztacalco.