Sector privado de Suiza en México suman su apoyo a damnificados de Veracruz

Damnificados en Veracruz — Empresas afiliadas a la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) se han sumado a las acciones de apoyo a damnificados por las lluvias en el estado de Veracruz, a través del Consorcio del Bienestar e iniciativas desde la sociedad civil, canalizando recursos y productos de primera necesidad a familias damnificadas.

Tras conocerse la magnitud de la tragedia en Veracruz, las empresas afiliadas a la SwissCham pusieron manos a la obra frente a la emergencia contribuyendo tanto con donaciones monetarias cercanas a los 100 mil pesos, así como el acopio de productos de primera necesidad como agua embotellada y leche en polvo para familias damnificadas.

Una de las empresas que sin dudar se sumó en apoyo a las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones es Schindler, líder en soluciones de transporte vertical, que autorizó más de 60 mil pesos en donativos a Save the Children, organización que coordina la ayuda humanitaria en el marco del programa “Apoyo Veracruz”.

Otra empresa es Nestlé México que se coordina con la Cruz Roja Mexicana a través de un centro de acopio temporal en sus oficinas centrales para recibir productos de higiene personal y limpieza que serán canalizados a las comunidades más afectadas.

Esta acción se suma a los esfuerzos coordinados por la SwissCham México y su Consorcio del Bienestar, reflejando el compromiso del sector privado suizo con México y su población.

Las empresas suizas en México generan actualmente más de 55 mil empleos en el país, y Suiza se posiciona como el octavo inversionista extranjero en el país, con lo que reafirman los valores de solidaridad, responsabilidad social y cooperación que caracterizan a la comunidad empresarial suiza.

