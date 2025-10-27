Sheinbaum ya habló con Trump sobre los aranceles: “Nos volveremos a reunir en unas semanas”

Claudia Sheinbaum y Donald Trump La presidenta aseguró que continúa avanzando en las negociaciones arancelarias y que ya tuvo una conversación con Donald Trump al respecto.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la posible aplicación futura de aranceles de parte de Estados Unidos a México. La mandataria nacional aseguró que ya habló con Donald Trump al respecto y que continúan avanzando las negociaciones ya que este 1 de noviembre se cumplía el plazo par negociar con el gobierno estadounidense.

Sheinbaum y Trump negocian por la aplicación de aranceles

“Hablé con el presidente Trump en sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Acordamos hablarnos nuevamente en unas semanas porque prácticamente estamos cerrando ya este tema porque el 1 de noviembre se cierra el plazo que nos habíamos puesto ambos de 3 meses” señaló la titular del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre si también revisaron cuestiones migratorias o de seguridad, aseguró: “Fue una conversación muy breve y en unas semanas más nos volveríamos a hablar. Hablamos esencialmente del tema comercial para seguir hablando. De seguridad y migración no tocamos ese tema”, concluyó