SICT informa restablecimiento de energía al 100% y reabren caminos en zonas afectadas por lluvias

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que 220 comunidades afectadas por las recientes lluvias intensas ya cuentan con acceso terrestre, mientras que el servicio de energía eléctrica fue restablecido al 100% para los 265 mil 605 usuarios que resultaron afectados.

Informe. Jesús Antonio Esteva Medina es el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante su informe, el titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina, señaló que durante el fin de semana se lograron abrir 25 caminos adicionales, lo que permitió conectar a ocho comunidades más en las últimas horas, alcanzando un avance significativo en la recuperación de la infraestructura vial.

En materia educativa, Esteva destacó que mil 277 de mil 475 escuelas ya fueron rehabilitadas, lo que representa un avance del 87%. En Querétaro, el restablecimiento es total, mientras que los estados de Hidalgo y Puebla presentan más del 90% de avance.

Respecto a la atención a la población, la Secretaría de Bienestar ha censado 103 mil 245 viviendas, de las cuales 70 mil 256 familias ya recibieron un apoyo económico de 20 mil pesos como primer pago para atender daños en sus hogares. Además, se han entregado 413 mil 965 despensas y aplicado 463 mil 682 vacunas, de las cuales 68 mil dosis se administraron en el último día.

El funcionario resaltó que 53 mil 394 personas de distintas dependencias —entre ellas SEDENA, SEMAR, SICT, Bienestar, Salud, CONAGUA y CFE— trabajan de manera coordinada con los gobiernos estatales para acelerar la recuperación de las zonas afectadas.