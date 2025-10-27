SNTE e IPN defienden presupuesto educativo; Invertir en Educación no es gasto

Presupuesto educativo es inversión estratégica, no gasto; de él depende bienestar de millones de estudiantes y futuro nacional, señala Alfonso Cepeda Salas — Es necesario incrementar el presupuesto para la educación pública, en todos sus niveles, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Afirmó que es en las escuelas donde se forma a los ciudadanos que sostienen el desarrollo del país, e insistió en su demanda para que la enseñanza pública cuente con mejores presupuestos.

Cepeda Salas entregó junto con el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, el Formato Único de Personal a más de 4 mil 500 académicos y administrativos y rechazó cualquier disminución que se pretenda hacer al presupuesto de esa casa de estudios.

Por el contrario, dijo que es necesario fortalecier los recursos para garantizar la calidad y continuidad de programas académicos.

“Queremos, compañeras y compañeros, más presupuesto para educación, debería haber un incremento porque es muy grande la labor que hace el Politécnico”, afirmó el Maestro dirigente.

Recordó que “el SNTE ha insistido de manera permanente en que el financiamiento educativo debe considerarse una inversión estratégica, no un gasto, pues de él depende la formación de docentes, la investigación científica, la infraestructura escolar y el bienestar de millones de estudiantes”.

En la ceremonia reconoció los avances logrados mediante el diálogo entre las autoridades y la dirigencia sindical, como la entrega del Formato Único de Personal, que otorga certeza jurídica a la situación laboral de los trabajadores politécnicos y mejora su acceso a las prestaciones de ley.

Cepeda, Amigo del IPN

En tanto, Reyes Sandoval agradeció al Cepeda Salas “por el gran trabajo que está haciendo, no sólo por la educación en general, sino en particular por el Instituto Politécnico Nacional; el Politécnico tiene un gran amigo en usted querido senador”.

Añadió que la entrega de formatos únicos “incluye a 4 mil 510 compañeras y compañeros, a quienes por derecho y esfuerzo les corresponde; nos llena de orgullo y satisfacción otorgar certeza y mejorar las condiciones laborales de 2 mil 651 docentes y mil 859 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación”.

Enseguida cuantificó los beneficios laborales otorgados a lo largo de su administración en el IPN; resaltó la basificación de 4 mil 624 trabajadores, 970 compactaciones y la dotación de más de mil computadoras portátiles.

“Sin duda, lo que ustedes ahora tienen es el resultado de una excelente colaboración y comunicación entre el Instituto Politécnico Nacional y el SNTE”, señaló Reyes Sandoval.

Maestros rechazan Reducción Presupuestal

Por su parte, el profesor Carlos Gómez Rodríguez, secretario general de la Sección 60, con personal académico del IPN, también rechazó la reducción del presupuesto para el 2026 y a favor de un incremento mínimo del 8 por ciento.

“Si aspiramos a ser potencia mundial no se va a lograr sin educación de calidad y a costa de la precarización laboral de nuestros Maestros, sin un verdadero escalafón para nuestros profesores jóvenes y sin una jubilación suficiente y digna para nuestros grandes docentes”, explicó el Maestro.

Luego reconoció el apoyo del Maestro Alfonso Cepeda Salas, quien “sabe las necesidades de nuestra institución”.

En su oportunidad, el profesor Emilio Ortiz Amaro, secretario general de la Sección 11, que representa al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, felicitó a los trabajadores del IPN por obtener este reconocimiento laboral y les pidió seguir preparándose para responder cada vez mejor a los retos.

Luego anunció que en 2026 los procesos escalafonarios serán más ágiles y menos burocráticos.

Finalmente agradeció al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, “por la sensibilidad que ha tenido para lograr estos beneficios a favor de los agremiados”.

Presentes también en la ceremonia los profesores Francisco González Mena y José Luis Pérez Márquez, representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en las secciones 11 y 60, respectivamente, además de funcionarios del IPN.

SNTE e IPN defienden presupuesto educativo; Invertir en Educación no es gasto