Trump extiende “unas semanas más” plazo para entrada en vigor de aranceles: Sheinbaum

En unas semanas podría quedar definido el tema de aranceles a productos mexicanos entre EU y México (Archivo/Cuartoscuro)

Aranceles — “Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para cerrar el tema (de la entrada en vigor de los aranceles) que lleva muy avanzadas las 54 barreras no arancelarias que están pendientes” y se estableció otra prórroga de semanas para la negociación comercial que está cerca de cerrarse, dijo este lunes en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum, a días de la entrada en vigor de los gravámenes impuestos por EU a productos mexicanos.

Sheinbaum destacó que México y EU fijaron un plazo de tres meses que se cumple este 1 de noviembre para solucionar esos asuntos, por lo que en su conversación se logró extender el diálogo unas semanas más.

“Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el primero de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses”, apuntó.

En la misma línea, la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que la charla con Trump fue “muy breve” y en ésta solo se abordó el tema arancelario. “Solamente hablamos esencialmente del tema de lo comercial” sin tocar otros asuntos de interés como son migración y la seguridad fronteriza, ya que apuntó, coincidieron en que en ambos rubros se va avanzandop bien.

La mandataria se mostró optimista en la relación con Donald Trump y resaltó que hay un “entendimiento” claro con el gobierno de EU y muestra de ello son las conversaciones y para ultimar puntos de lo comercial “nos volveremos a hablar para el tema comercial en próximas semanas”, concluyó.

Las tensiones arancelarias comenzaron desde que el republicano regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero y con ella su imposición de aranceles a productos de origen mexicano como acero, aluminio, autos y autopartes, entre otros.

