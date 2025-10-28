Beca Rita Cetina 2025: Esta es la fecha oficial para el pago de mil 900 pesos

Beca Rita Cetina

Uno de los programas sociales más importantes para la educación, la Beca Rita Cetina, acaba de anunciar la fecha oficial para el siguiente pago a todos los beneficiarios del programa.

Este subsidio fue diseñado para que estudiantes de secundaria pública continúen sus estudios sin que la falta de recursos represente un obstáculo. En este sentido, el recurso que recibe cada estudiante le ayudará con la compra de materiales y servicios básicos que requieran.

La SEP es el organismo encargado de distribuir el recurso económico a los estudiantes de nivel básico para evitar la deserción escolar.

Los pagos se ejecutan de acuerdo con la primera inicial del apellido paterno del alumno. El último pago se llevó a cabo en este mes de octubre y la SEP ya tiene una fecha tentativa para el pago de la beca.

Gracias a la #beca #RitaCetina, más de 8.8 millones de alumnos de #secundaria pública continúan sus estudios. 💳🪙



¡Y vamos por más! 🔔 En 2026, todas y todos los niños de #primaria pública recibirán este apoyo, como se comprometió la presidenta @Claudiashein. 👧🏻🧒🏻✅ pic.twitter.com/uqezd3mHKl — SEP México (@SEP_mx) October 24, 2025

¿Cuándo será el siguiente pago de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el siguiente pago de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo en diciembre de 2025. Aunque no hay un día oficial anunciado, los depósitos se realizan de forma bimestral y en meses nones. Por lo tanto, de acuerdo con esta regla, el próximo pago será en dos meses.

Por otra parte, los estudiantes de nivel secundaria que cursen el segundo y tercer año de estudios recibirán mil 900 pesos. Mientras los de nuevo ingreso, es decir, los de primer año, recibirán la cantidad de 3 mil 800 pesos.