Buscan a Shane Kendra Chio Neri, alumna de 15 años del CCH Vallejo, desaparecida en Chalco.

Buscan a Shane Kendra Chio Neri, alumna de 15 años del CCH Vallejo Comunidad de CCH Vallejo solicita apoyo para localizar a Shane Kendra Chio Neri alumna del plantel. (@CCHVallejo_Ofi)

A través de redes sociales, el CCH Vallejo de la UNAM compartió el boletín de búsqueda para la alumna Shane Kendra Chio Neri, de 15 años, desaparecida el pasado 21 de octubre.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo, mediante sus redes sociales oficiales de X y Facebook, solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a la estudiante Shane Kendra, quien fue vista por última vez en San Gregorio Cuautzingo, en el municipio de Chalco.

De acuerdo con el boletín de búsqueda, el día de su desaparición portaba una sudadera color negra, un pantalón de mezclilla color gris oxford holgado y unos tenis blancos.

Como señas particulares para su identificación, la joven de 15 años tenía el cabello pintado de azul, de tez blanca, compleción delgada, mide 1.70 metros, cara ovalada y tiene brackets en los dientes.

En el texto que acompañaba la publicación con el boletín de búsqueda, el colegio menciona que cualquier información que se tenga respecto a Kendra Chio Neri es valiosa.

Si usted tiene alguna información que pueda ayudar a dar con su paradero, se puede comunicar por teléfono al 800 89 029 40, o bien acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

— CCH Vallejo Oficial (@CCHVallejo_Ofi) October 27, 2025

Crece la alarma por otra desaparición de estudiante de la UNAM

El caso de Shane Kendra representa la segunda desaparición en octubre de un estudiante perteneciente a la comunidad de la UNAM, pues se suma al de la desaparición de la alumna Kimbely Hilary de 16 años, perteneciente al CCH Naucalpan.

Kimberly desapareció el 2 de octubre en la colonia San Rafael de Naucalpan, Estado de México, donde fue vista por última vez después de salir de un cibercafé; hasta la fecha se desconoce su paradero.

El 3 de octubre, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) compartió la ficha de búsqueda de Kimberly Hilary Moya González.

En la ficha, la comisión solicitó comunicarse al 800 216 0361 o 800 509 0927 en caso de contar con información respecto a su localización.

Como señas particulares, Kimberly tenía cicatrices por acné, de complexión delgada, tez blanca, cabello negro a media espalda, mide 1.46 m y tiene cejas semipobladas.

Como se mencionó anteriormente, hasta el momento no ha sido posible su localización; sin embargo, se detuvieron a dos personas por presuntamente estar involucradas en su desaparición.