Capturan a 4 cobradores de derecho de piso en Tabasco

Detenidos Cobradores de derecho de piso. (SSPC)

Autoridades detuvieron a cuatro personas de una célula delictiva dedicada al cobro de piso y extorsión en Tabasco.

De acuerdo con trabajos de investigación, a dichas personas se les relaciona con actividades de cobro de piso y extorsión en la región.

En el municipio de Centro, los agentes observaron a cuatro personas que se comportaban de manera sospechosa y al aproximarse, se percataron que portaban armas largas.

Una vez que fueron inspeccionados, a las cuatro personas se les aseguraron cuatro armas largas, cuatro cargadores, 40 cartuchos útiles, dos bombas molotov, 200 dosis de marihuana y 50 de cristal, así como cuatro chalecos tácticos.