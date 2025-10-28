CFE conecta 3,483 teleplanteles y SEP abrirá 120 mil nuevos espacios en bachilleratos

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció una serie de avances en materia de educación media superior, entre ellos la actualización de los bachilleratos a nivel nacional, la apertura de 120 mil nuevos espacios para estudiantes y la ampliación de 33 carreras que serán impartidas en los planteles del país. Además, informó sobre 35 reconversiones y la construcción de 20 nuevos bachilleratos.

Secretaría de Educación Pública Los nuevos estudiantes de secundarias públicas podrán inscribirse a la Beca Rita Cetina, del 15 al 30 de septiembre, dijo Mario Delgado, titular de la SEP. (SEP)

Delgado destacó que todos los estudiantes ya cuentan con su Beca Benito Juárez, garantizando así la permanencia escolar y el acceso equitativo a la educación media superior en todo el territorio nacional.

En materia de conectividad, el titular de la SEP celebró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya logrado conectar 3,483 teleplanteles —entre telesecundarias y telebachilleratos— beneficiando a 193 mil estudiantes y 12 mil docentes en zonas marginadas del país.

El funcionario subrayó que el avance del programa se encuentra al 99% de ejecución, lo que significa que la meta se cumplió antes de lo previsto.

Asimismo, explicó que la primera fase del convenio entre la SEP y la CFE para llevar internet gratuito a los planteles escolares comenzó el 25 de agosto y concluirá el 30 de noviembre, con el objetivo de garantizar el acceso a herramientas digitales en escuelas de comunidades rurales y de difícil acceso.

De acuerdo con las proyecciones del gobierno federal, para 2026 se contempla la creación de 130 nuevos telebachilleratos, 52 ampliaciones de planteles existentes y 20 bachilleratos tecnológicos, lo que generará 65,400 nuevos espacios educativos. Estas acciones forman parte de un plan integral de fortalecimiento de la infraestructura educativa, orientado a reducir la brecha de desigualdad y a garantizar el acceso universal a la enseñanza media superior.

Por su parte, Tania Rodríguez informó que dentro del programa “La escuela cerca de tu casa” se contemplan 202 acciones de infraestructura con una inversión de 5 millones 749 mil pesos, además de 52 ampliaciones adicionales en escuelas con alta demanda a lo largo del país.

Con la conclusión de la conexión de los teleplanteles y la expansión de la red educativa, el gobierno federal busca modernizar la educación media superior, fortalecer el acceso a la conectividad y acercar oportunidades de aprendizaje de calidad a los jóvenes en zonas rurales y marginadas de México.