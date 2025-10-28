Detienen a 7 con armas y desmantelan narcolaboratorio en Baja California

Droga Narcolaboratorio desmantelado. (SSPC)

Autoridades detuvieron a siete personas con armamento exclusivo del Ejército y ejecutaron cateos para el desmantelamiento de un laboratorio para la fabricación de metanfetaminas, en el estado de Baja California.

En el municipio de Tijuana, donde agentes observaron una camioneta con placas de circulación de California, con cinco tripulantes y a dos personas más a pie, al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que les realizaron una inspección de seguridad.

Durante la revisión vehicular y de pertenencias, se localizaron cinco armas largas y dos armas cortas, motivo por el cual se efectuó la detención de las siete personas.

Posteriormente, se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de Tecate, donde se desmanteló un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas, se aseguraron más de mil litros y 100 kilos de precursores para la fabricación de drogas sintéticas, además de droga y armamento.