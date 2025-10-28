Ejecutan a tres jóvenes frente a adulta mayor en Ciudad Juárez y escapan

La frontera de Chihuahua sigue siendo un foco rojo de violencia, pues esta noche en Ciudad Juárez se vivió un terrible caso, cuando sicarios llegaron a un domicilio con armas largas y ejecutaron a tres jóvenes, frente a la abuelita de uno de ellos. Los hechos ocurrieron a una cuadra de la preparatoria técnica, CBTIS 114.

¿Qué pasó con los sicarios tras el ataque en Ciudad Juárez?

Tras la agresión, los sicarios salieron y escaparon de inmediato sin dificultad alguna. Cuando los vecinos se percataron de lo sucedido, auxiliaron a la adulta mayor y reportaron al 911 la agresión sufrida hacia los tres jóvenes.

Este no fue el único caso presentado; aparte de las tres personas ejecutadas, a dos más les arrebataron la vida; cinco otras el lunes en Ciudad Juárez.

Las autoridades se encuentran realizando reuniones de seguridad en las instalaciones del gobierno de Chihuahua con presencia de los tres niveles de gobierno de Ciudad Juárez con el fin de tranquilizar el aumento de asesinados.

¿Cómo es la inseguridad en Ciudad Juárez?

Si bien la percepción de seguridad entre los ciudadanos de Ciudad Juárez sigue siendo alarmante, la Encuesta de Percepción, Participación Ciudadana y Buen Gobierno arroja que los tres problemas más importantes para las y los jóvenes juarenses son la violencia e inseguridad (34.9%), drogadicción (21.3%) y corrupción (8.9%).

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2023: Un 69.3% de la población adulta de Ciudad Juárez se siente insegura, aunque esta cifra representa una ligera disminución respecto al año anterior.

A pesar de que se menciona que Ciudad Juárez ha bajado en la lista de ciudades peligrosas a nivel mundial, hechos como estos dejan claro que el nivel de inseguridad solamente reduce algo insignificante y que el trabajo entre los tres niveles debe ser más intenso.