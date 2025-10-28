Gobierno de Edomex, de puertas abiertas; pero mano firme en torno al uso del agua: Delfina

Por segundo día consecutivo, el gobierno mexiquense indicó que no va a dar marcha atrás en su intención de regularizar el uso del agua, acabando con sistemas informales o incluso con su ilegal apropiación por parte de particulares. La gobernadora Delfina Gómez se refirió, por primera vez, a la afectación de instalaciones públicas luego de la clausura de pozos irregulares en la entidad y dijo que ya se busca una solución mediante el diálogo con autoridades federales y municipales.

El operativo, planeado con sigilo, sorprendió a empresas que son señaladas como explotaras irregulares del líquido, pero hospitales y escuelas también se vieron con afectaciones que, además, no podían ser contrarrestadas con pipas, pues estos vehículos también estaban en la mira del operativo.

La gobernadora Gómez afirmó que su administración mantiene una política de puertas abiertas para escuchar y atender inquietudes de quienes operan pozos y distribuyen agua en el Estado de México, pero subrayó nuevamente que la ley se aplicará con firmeza a quien insista en actuar fuera de ella.

“Hay buena disposición de los presidentes municipales, del Poder Judicial, la Fiscalía, CAEM y CONAGUA”, señaló en torno al diálogo emprendido para garantizar abasto a instalaciones públicas, “se están realizando reuniones por regiones; no es una cacería ni se busca afectar a quienes nos brindan un servicio sí es regular”.

La maestra Delfina Gómez destacó que la regularización no es castigo, sino justicia, “quien actúa conforme a la ley no tiene porque preocuparse, los que infrijen la ley tienen que cumplir la sanción”.

Subrayó que el Gobierno del Estado de México continuará facilitando el cumplimiento de trámites y permisos, pero será firme con quienes abusen o lucren con la explotación o distribución del agua.

La Gobernadora reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, así como con autoridades estatales y municipales, por su apoyo en las acciones que fortalecen la Operación Caudal.