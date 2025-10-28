Guerrero Chiprés: en lo últimos 7 años ha reducido en forma importante la incidencia delictiva

Cuidad de México

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 en la Ciudad de México, enfatizó que en los últimos 7 años se ha registrado una destacada tendencia a la baja, que se ha venido fortaleciendo, en cuanto a la incidencia delictiva, con un retroceso hasta del 60%.

“En los últimos 7 años, el 95% de la población que consideraba que la Ciudad de México era insegura, se pasó a una percepción de entre 54% al 55%, según datos del inegi del jueves pasado”.

El funcionario capitalino enfatizó lo anterior, en el marco de su participación del Encuentro Internacional del Women Economic Forum WEF Global 2025, en importante hotel de la ciudad de México, al cual se dieron cita emprendedoras, lideresas de opinión, empresarias, activistas, emprendedoras.

Guerrero Chiprés refirió que en cinco años en las líneas de emergencia se recibieron 360 mil reportes de algún tipo de violencia contra las mujeres, 80% de ellas ocurridas en el espacio privado, no en la calle, ni en el transporte público, sin en el espacio privado.

“Eso es algo importante que hay que señalar que está ocurriendo y que ha venido disminuyendo”, indicó , al tiempo que subrayó que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en plena campaña presidencial, al término de su jefatura de gobierno capitalino, dejó operando 75 mil cámaras de videovigilancia, habiendo recibido 1,600.

En este mismo sentido, señaló, ahora la jefa de gobierno Clara Brugada tiene el propósito de llevar esas 75,000 a 150 mil cámaras al final del año en operación.

En este contexto, Salvador Guerrero Chiprés externó su beneplácito de la importante coyuntura histórica que vive el país: “Morelos, el estado de México , el país entero, la capital están gobernadas por mujeres, así que pido un aplauso para ellas, que están a cargo de una labor extraordinaria”.