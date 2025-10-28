Lista, comisión de solución de conflictos laborales en PJF

ODJ

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) declaró instalada la Comisión de Conflictos Laborales, presidida por la Magistrada Celia Maya García e integrada por la Magistrada Indira Isabel García Pérez y el Magistrado Rufino H León Tovar.

Esta es la instancia encargada de resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus trabajadores, aunque cabe aclarar que el Tribunal Electoral no estará incluido.

Maya García, señaló que los conflictos laborales no son deseables, sino siempre podrán presentarse, por lo que debe garantizarse un adecuado tratamiento y resolución.

Maya García aseguró que la mentalidad que anima a quienes integran el Tribunal es la de servir a la sociedad de manera satisfactoria, dar lo mejor en el desempeño de su trabajo para contribuir a que la reforma laboral sea un éxito y con ello lograr que la ciudadanía recobre la confianza en los órganos de justicia.

En su intervención, el Magistrado Rufino H León Tovar explicó que la creación de esta Comisión surge de un mandato de la Constitución, mismo que establece que el PJF debe regular de manera autónoma los conflictos con sus trabajadores.

León Tovar abundó que la Comisión “tiene la facultad, la ética y el profesionalismo sin olvidar la forma más recta y correcta, para dirimir los conflictos o controversias”.

En representación del Órgano de Administración Judicial (OAJ), la maestra Catalina Ramírez Hernández señaló que la instalación de la Comisión de Conflictos Laborales representa un firme paso hacia la consolidación de la justicia laboral interna más justa, más transparente y humana dentro del PJF.