México coopera, pero no se subordina; sellan SRE y Marina colaboración

Durante el evento denominado “Diplomacia Naval y Política Exterior”, celebrado en la sede de la cancillería, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, manifestó que la cooperación de México con resto del mundo se conducirá siempre sobre la prosa del Humanismo mexicano, doctrina que exige la promoción del desarrollo con bienestar y que demanda colocar el acento en los intereses de las personas y en el ejercicio pleno de la soberanía.Flanqueado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, en canciller De la Fuente remarcó que “México coopera con todos los países, pero no se subordina a ninguno”, al tiempo que subrayó que, si bien nuestro país actúa con responsabilidad regional, vocación pacifista y universal, la protección de la soberanía es un principio fundamental al que la SRE y la Marina son leales.De la Fuente expresó que la política exterior y la diplomacia no pueden comprenderse a cabalidad sin atender a su historia, tropo ligado de forma indisoluble a los mares y a los océanos; “Nuestros primeros tratados abordaron temas, sí, de paz, amistad y comercio, pero también de límites y de navegación”, recordó.En adición, refrendó el compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el derecho internacional, con la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y con un multilateralismo “que queremos sea cada vez más eficaz, en el marco de los acuerdos de la Organización Marítima Internacional”. Asimismo, destacó que un país que cuida su historia navega con rumbo. “El rumbo lo marca nuestra presidenta y comandanta suprema de nuestras Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, añadió.Finalmente, la Cancillería y la Secretaría de Marina firmaron el Convenio Marco de Colaboración entre ambas dependencias, con lo cual será establecido un esquema de cooperación que facilite la realización de actividades conjuntas en materia de diplomacia naval: “Este convenio ordena y eleva la cooperación entre ambas instituciones con un propósito fundamental: que la voz de México se escuche fuerte y clara, como ha sido, dentro y fuera de nuestras fronteras”, explicó De la Fuente.Este instrumento establecerá un marco jurídico para la colaboración interinstitucional en la promoción internacional de los proyectos estratégicos del Gobierno de México, incluyendo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), la modernización de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, así como el fortalecimiento académico y de investigación en temas marítimos y de conectividad.