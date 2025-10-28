Monreal gira iniciativa de Sheinbaum y da menos cárcel a funcionarios por extorsión; es ‘ley Bermúdez’, oposición

CDMX — Como “irracional” calificó el coordinador de los los 253 diputados de Morena, Ricardo Monreal que se le imponga a un servidor público de 10 a 20 años de cárcel por omisión en los casos que conozca de extorsión, mientras que a quienes ejecutan el delito se plantea castigar con penas de 6 a 15 años. No es proporcional, dijo, y aunque el PAN se opuso a lo que llamó ‘reserva (Hernán) Bermúdez, nada pudo hacer para frenar el cambio al dictamen de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal protestó a los señalamientos de su contraparte panista, el yucateco Elías Lixa, quien le hizo ver “que 120 millones de mexicanos están hartos de los funcionarios corruptos”.

El líder de la bancada morenista respondió que nadie de las otras bancadas propuso cambios al artículo 15 de la Ley General para Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión (tipificado como grave en la Constitución que amerita prisión preventiva oficiosa).