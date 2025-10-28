Monreal une a las ‘Batichicas’ de Morena: ¿qué pasó con las diputadas en conferencia de García Harfuch?

"Las Batichicas", así apodo Monreal diputadas que tuvieron un momento incomodo en conferencia de Harfuch El coordinador de la cámara de diputados difunde vídeo en el que logra la conciliación entre la vicecoordinadora Gabriela Jiménez y la presidenta de la comisión de seguridad Jesica Saiden, esto como señal de paz, tras protagonizar un momento bochornoso.

El hecho que tuvo lugar en la cámara de diputados, este lunes 27 de octubre durante una conferencia de prensa del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre la vicecoordinadora Gabriela Jiménez y la presidenta de la comisión de seguridad Jesica Saiden, ha sido ampliamente difundido y comentado en redes sociales, por lo que el coordinador de la cámara de diputados, difunde vídeo en el que logra la conciliación entre ambas funcionarias.

El coordinador de la cámara de diputados, Ricardo Monreal difunde vídeo en su cuenta de Tik Tok en el que logra la conciliación entre las diputadas Gabriela Jiménez y Jesica Saiden, tras protagonizar un jaloneo para ver quien se ubicaba más cerca de Omar García Harfuch en una conferencia de prensa del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En dicho vídeo, Monreal, apodo “Las Batichicas”, a ambas funcionarias, en referencia a la forma en como se le llama a García Harfuch.

¿Que paso entre las diputadas en la conferencia de Garcia Harfuch

Después de que se discutiera ampliamente en redes sociales el momento dónde Monreal le instruye a la vicecoordinadora que se colocara a un lado de Harfuch, y que está, al intentarlo fue impedida por Jesica Saiden, quien no se movió, dificultándole el paso a Jiménez, quien le dijo al oído a la Presidenta de la Comisión de Seguridad, la instrucción de Monreal, pero a cambio recibió silencio.

En medio del acto protocolario previo, ambas discutieron para ocupar el lugar más cercano al funcionario, pero cuando Jiménez se dió cuenta de la negativa de la coordinadora por ceder el lugar, se acercó con con Ricardo Monreal, quien respondió levantando las cejas.

Diputadas de Morena y el PT se disputan el lugar al lado de García Harfuch en San Lázaro. Se trata de Gabriela Jiménez y Jessica Saiden.

Después las obligaron a posar juntas como si nada hubiera pasado y Monreal las bautizó como “Las Batichicas”. 🙄 pic.twitter.com/u1osXie2Rk — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 28, 2025

El vídeo donde se registra este altercado entre las funcionarias que forman parte de la bancada de morena, fue ampliamente difundido y comentado en redes sociales, y en respuesta el Coordinador de la cámara de Diputados Ricardo Monreal hizo un vídeo donde tanto Gabriela Jiménez y Jessica Saiden, entre risas aparecen chocando las manos en señal de paz, pero retirándolas rápidamente.