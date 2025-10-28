Pensión noviembre 2025: ¿Quiénes recibirán mínimo 22 mil pesos en IMSS, ISSSTE y Bienestar?

Pensión IMSS Te contamos todo sobre el incremento para pensionados

Para muchos pensionados, noviembre representa mucho más que un mes cualquiera: se trata de un momento crucial para planear finanzas, compartir en familia y afrontar los gastos de fin de año. Es por ello que miles de jubilados se preparan para recibir depósitos por parte de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el programa de Secretaría de Bienestar, que marcarían un alivio para miles de hogares. Aquí te contamos lo que sabemos hasta ahora sobre los depósitos.

¿Qué pensionados recibirán pago mínimo de 22 mil en noviembre 2025?

Las entidades del sistema de pensiones y programas de apoyo para adultos mayores han puesto sobre la mesa una noticia que le interesa a todos los beneficiarios de pensiones. Y es que, de acuerdo con la información de estos organismos, ciertos pensionados podrían recibir un pago mínimo de 22 mil pesos en noviembre de 2025, sin considerar el aguinaldo u otros apoyos adicionales.

¿Quiénes serían los beneficiarios?

De acuerdo con información oficial, la cifra de 22 mil está dirigida a pensionados del IMSS e ISSSTE que hayan tramitado su Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

En el IMSS, los trabajadores que se pensionen bajo la Ley 73 del IMSS, se recibirán la pensión mínima garantizada será estimada en 9 mil 412.99 pesos.

Por su parte, el ISSSTE, en 2025, brindará a los pensionados 6 mil 676.48 pesos mensuales. Finalmente, otorgará un pago correspondiente a noviembre y diciembre de 2025 de 6 mil 200 pesos mexicanos.

Es importante aclarar que estas sumas no se refieren únicamente a la pensión base mensual, sino a un conjunto de pagos extraordinarios o complementarios programados para noviembre.

Calendario de pagos de pensiones

Los calendarios oficiales de cada una de estas instituciones han establecido su calendario de depósitos correspondientes a noviembre de 2025 de la siguiente manera:

ISSSTE: 30 de octubre

IMSS: 3 de noviembre.

Bienestar: Las fechas tentativas de pago se encuentran entre el 3 y el 25 de noviembre, dependiendo del apellido. Aunque aún no hay un calendario oficial.

¿Cómo saber si me corresponde este pago?

Verifica que estés activo en el régimen correspondiente del IMSS o ISSSTE, y/o que estés inscrito en algún programa de apoyo del Bienestar. Asimismo, mantente al tanto de los comunicados oficiales de IMSS, ISSSTE o Bienestar para conocer fechas exactas y montos confirmados.

También consulta tus depósitos bancarios y verifica que no falten partidas adicionales correspondientes a noviembre. Si tienes dudas, comunícate a los números de atención al pensionado de cada institución.