Refuerzan acciones para prevenir extorsiones a productores de limón en Michoacán

Reunión Se reforzarán las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector agrario. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, junto con el secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvieron un encuentro con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades estales y representantes del sector limonero para implementar acciones estratégicas, con el propósito de fortalecer la seguridad y brindar condiciones que garanticen las actividades productivas de los trabajadores del campo de la región.

Las autoridades federales iniciaron la mesa de diálogo para escuchar las inquietudes del sector productivo. También se informó que, del 1 de octubre de 2024 al 27 de octubre de 2025, se han realizado operativos en coordinación con autoridades estatales y municipales para garantizar las cadenas de producción y comercialización del limón.

Como resultado se han detenido a 303 personas, se aseguraron más de tres toneladas de metanfetamina, 271 kilos de marihuana, 429 armas de fuego, más de dos mil cargadores para diferentes calibres, 76 mil 441 cartuchos útiles, dos mil 706 artefactos explosivos improvisados, así como 248 vehículos, 15 de ellos con blindaje de agencia y artesanal y más de 300 mil pesos en efectivo.

Entre los detenidos se encuentran generadores de violencia relacionados al cobro de cuotas y extorsiones en distintas regiones del estado.

También, mediante operativos coordinados se han asegurado seis laboratorios, se identificaron y neutralizaron 98 campamentos y 39 puntos de observación empleados por grupos delictivos.

Durante el encuentro realizado en el municipio de Apatzingán, participaron representantes de la Fiscalía General y Secretaría de Seguridad Pública estatales con los cuales se acordó reforzar las labores de investigación e inteligencia, desplegar agentes de investigación e inteligencia especializados, a fin de prevenir, inhibir y combatir los delitos que afectan a este sector.

En este sentido, se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo al número telefónico 089, una línea anónima y segura que no expone la identidad de las víctimas ni de quienes aporten información útil para las investigaciones. Esta línea telefónica cuenta con operadores capacitados para brindar acompañamiento en tiempo real.