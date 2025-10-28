(SGIRPC) activa alerta por fuertes heladas en alcaldías de la CDMX este 29 de octubre

Se activa alerta por bajas temperaturas en alcaldías de la CDMX Se exhorta a los capitalinos, ha extremar precauciones y utilizar prendas calientes, para evitar enfermedades respiratorias.

Este 29 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se intensifica el frio en varios estados del país, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa alerta por heladas en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Se instaura a tomar precauciones en zonas montañosas debido a altas rachas de viento, abrigarse bien y tomar abundantes líquidos. Aquí las recomendaciones de CONAGUA para evitar enfermedades respiratorias.

Alcaldías de la CDMX donde se activa alerta por heladas esté 29 de Octubre

El último reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pide a los capitalinos extremar precauciones en infantes y personas de la tercera edad, esté miércoles 29 de octubre, tras activar alerta preventiva por heladas en las siguientes alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Se recomienda extremar precauciones para evitar enfermedades respiratorias, principalmente en grupos vulnerables, como son infantes y personas de la tercera Edad.

Las recomendaciones básicas son abrigarse con prendas que generen calor, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, evitar exponer a mascotas a la intemperie por tiempos prologados y comer frutas que contengan vitamina C, además de evitar hacer ejercicio al aire libre, pues se esperan bajas temperaturas desde la mañana de este miercoles 29 de Octubre en las alcaldías mencionadas.

Frente frio numero 11 y masa polar provocarán bajas temperaturas en varios estados del país

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frio numeró 11 comienza a sentirse en estados del norte de México, provocando temperaturas bajas, lluvias intensas y fuetes ráfagas de viento.

Se recomienda tomar precauciones si vives en zonas montañosas, pues estas se verán directamente afectadas por la masa polar y el frente frio suelen sentirse con más fuerza en regiones altas, advierte CONAGUA.

El #FrenteFrío número 11 y su masa de aire polar ocasionarán #Vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste de #México. Más información ⬇️https://t.co/L33yg3uwZQ pic.twitter.com/zzuGegOSPY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2025

¿Cuales son los estados que se verán afectados por el frente frio numero 11 este 29 de octubre?

Los estados que se verán afectados por las temperaturas bajas, lluvias intensas y chubascos, así como fuertes ráfagas de viento debido al frente frio numero 11 y la masa polar son:

¿Qué provoca el frente frío número 11?

El frente frío número 11 se ocasiona cuando acontece el choque entre dos masas de aire con diferentes temperaturas, es decir; una masa de aire frío proveniente del norte choca con una masa de aire cálido, generando un ascenso del aire cálido, lo que provoca fenómenos meteorológicos como descenso de temperatura, mayor sensación corporal de frío, lluvias intensas, nubosidad, ráfagas de vientos y heladas, como las que se pronostican para la CDMX.

Además como una de sus consecuencias, la presencia del frente frío número 11 representa un peligro para la navegación e infraestructura, principalmente en la zona norte del país.