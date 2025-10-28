Sheinbaum confirma extradición de Víctor Álvarez Puga desde EU por fraude

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, será extraditado a México tras su detención en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de fraude presentadas por el gobierno mexicano.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo La presidenta confirmó que hay mpresarios estadounidenses involucrados en las carpetas de investigación sobre huachicol fiscal. (Especial)

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que su administración está “esperando toda la información de la Fiscalía” para avanzar en el caso y precisó que ya solicitó detalles al gabinete de Seguridad. Se prevé que este martes 28 de octubre se cuente con datos más amplios sobre el proceso de extradición.

Sheinbaum reiteró que la prioridad del gobierno federal es garantizar que Álvarez Puga comparezca ante las autoridades mexicanas y enfrente los cargos que se le imputan. Además, aseguró que existe una coordinación constante entre las instancias de justicia de ambos países para concretar su retorno a territorio nacional.

El empresario y su esposa, Inés Gómez Mont, son investigados por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, en uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Con la extradición confirmada, se espera que Álvarez Puga rinda cuentas ante la justicia mexicana en los próximos días.