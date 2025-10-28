Transportistas anuncian megabloqueos para este miércoles 29 de octubre en CDMX: Estas podrían ser las vialidades afectadas

Marcha 29 de octubre de 2025 en CDMX Especial

Luego del bloqueo de piperos que se realizó el pasado lunes 27 de octubre, los transportistas preparan otra manifestación masiva para este miércoles 29 de octubre en la CDMX, en la que darán seguimiento a sus peticiones, como ocurrió en el Edomex en días anteriores.

¿Cuáles son las exigencias de los transportistas?

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) organiza esta marcha, ya que exigen un aumento en las tarifas en el transporte público en Edomex. La organización busca que la tarifa base pase de 12 a 14 pesos. Por lo que esta marcha también exigen una mesa de diálogo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

¿Qué calles y avenidas se verán afectadas por el megabloqueo?

Originalmente, este megabloqueo estaba planeado para llevarse a cabo desde el pasado 1 de octubre, pero debido al regreso a clases (lo cual hubiera sido un caos), decidieron reagendarla para este 29 de octubre. Por lo que las calles y vialidades que podrían verse afectadas son las siguientes:

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México- Pachuca

Autopista México- Puebla

Autopista México-Querétaro

Calzada Ignacio Zaragoza

Calzada de Tlalpan

Circuito Interior

Paseo de la Reforma

Periférico

¿A qué hora iniciará el megabloqueo?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), este megabloqueo comienza alrededor de las 6:30 horas. Asimismo, se prevee que desde las 14:00 horas comience una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino. Por lo que se insta a los usuarios tomar precauciones y considerar vías alternas.