Aseguran 13 toneladas de sustancias para elaborar drogas en Durango

Cateo Aseguramiento de sustancias para elaborar narcóticos. (SSPC)

Autoridades detuvieron al conductor de un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores, en Durango.

Fue mediante un punto de inspección, seguridad y vigilancia sobre la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, a la altura del kilómetro 238+700, donde agentes de campo tuvieron contacto con un tractocamión acoplado a una caja seca, al cual le realizaron una revisión para evitar la comisión de algún delito.

Durante la inspección, los agentes identificaron precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento para evitar su uso en la fabricación de drogas sintéticas. Se aseguraron 300 costales con siete mil 500 kilos de acetona de plomo, 36 costales de 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con cuatro mil litros de etanol, 100 kilos de una sustancia sólida color blanco, cuatro mil 500 kilos de sosa y tres mil litros de químicos, entre otras sustancias líquidas.