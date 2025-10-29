Asume Bernardo Bátiz resolver queja contra servidores del PJF; nepotismo o acoso sexual

CDMX — El magistrado integrante del pleno del Poder Judicial de la Federación (PJF), Bernardo Bátiz, tendrá a su cargo resolver quejas contra servidores públicos, como nepotismo, acoso sexual, laboral y por corrupción, pero bajo el debido proceso, aseguró el exprocurador capitalino.

Bátiz Vázquez apuntó que la definición de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde: castigo al que es culpable y la protección de sus derechos a quien lo reclama, por lo que el PJF trabaja siempre en controversias y litigios en los que se le da la razón a una parte y se le niega a otra.

Por eso manifestó que se debe ser muy cuidadoso en la capacitación de quienes integran los órganos jurisdiccionales y, en especial, en la resolución de los casos, en donde la investigación juega una parte fundamental.

“Investigar es buscar la verdad en los hechos”, y para desarrollarla se requiere contar con una ética estricta e integridad. En ese contexto, garantizó que el trabajo que realicen los integrantes de la Comisión se llevará a cabo a partir de los hechos para conocer lo que realmente ocurrió en cada denuncia que se presenté“, comentó.

Esta comisión está integrada por los magistrados Eva Verónica De Gyvés Zárate y Rufino H. León, quien precisó que las y los integrantes de comisión trabajarán de forma coordinada porque mantienen un compromiso común: responder a la sociedad y recobrar el respeto hacia el Poder Judicial de la Federación.

Explicó que la Comisión será responsable de analizar las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos del PJF, con la garantía de que todo señalamiento será revisado con rigor, objetividad y respeto al debido proceso. “Nuestra labor consistirá en verificar si los hechos denunciados se encuentran debidamente sustentados con datos de prueba para determinar si procede o no el inicio de una investigación”.

En tanto, León Tovar señaló que la comisión será un apoyo a la instancia que, en realidad, es el fiscal del PJF, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del PJF, con el fin de sustentar las investigaciones que se realicen sobre actos presuntamente irregulares de servidores públicos.

El magistrado dijo que que garantizirá que en todo proceso se atenderán los principios establecidos en las garantías constitucionales para proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Celia Maya García, magistrada Presidenta del TDJ, acudió como invitada a la instalación de esta comisión, y dijo que este cuerpo colegiado labora de manera coordinada para alcanzar el objetivo de que la ciudadanía sienta confianza y acuda los tribunales con la certeza de que va a encontrar respuestas, la verdad y la aplicación de la ley.