Bloqueo de carreteras porque Morena traicionó y abandonó a productores del campo: PRI

Bloqueos carreteros afectaron varias actividades económicas en el país (Fernando Carranza García/Cuartoscuro)

La dirigencia nacional del PRI acusó al gobierno de Morena de engañar, traicionar y abandonar a los productores del campo, lo que los ha orillado a bloquear carreteras en más de 18 estados por falta de diálogo y resultados.

“No hay diálogo, no hay soluciones, no hay ni siquiera respeto por los hombres del campo. Los dejan colgados en las mesas de diálogo, los ignoran y los tratan como si fueran un estorbo. Les mienten, los engañan. Eso no se puede permitir”, acusó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

Señaló que el país se paralizó debido a la indiferencia criminal de un gobierno que no escucha, que no resuelve y que miente todos los días.

“El resultado está a la vista: carreteras colapsadas, mercancías varadas, productos que se echan a perder, transportistas atrapados, y miles de personas durmiendo en sus autos porque no pueden avanzar”, dijo.

En un video publicado en sus redes sociales, expuso que “hoy, miles de agricultores han sido orillados a bloquear carreteras en más de 18 estados solo para que el gobierno los escuche. Y no porque quieran hacerlo, sino porque el narcogobierno, cínico y corrupto de Morena ha abandonado por completo al campo mexicano”.

Criticó que los programas que prometieron nunca llegaron y los apoyos se esfumaron entre la corrupción, la incompetencia y el clientelismo de Morena.

A nivel estatal, agregó, la historia es la misma, con gobernadores de Morena que solo sirven para repetir el discurso oficial, que se esconden cuando hay problemas y que se doblan cuando hay que defender al pueblo y a la gente. “Ni saben negociar, ni saben resolver, ni tienen vergüenza”, aseguró.

El líder nacional del tricolor advirtió que México no aguanta más incompetencia, soberbia e improvisación, por lo que demandó a Morena que dé un paso a un lado si no puede con el gobierno de México.

Explicó que el país merece más que un grupo de improvisados jugando a gobernar “México merece gobiernos como los del PRI, que aprendimos de los errores. Pero los priistas, ustedes lo saben, tenemos experiencia, damos resultados”, indicó.

Consideró que se requiere de una gran unidad nacional ahora para sacar a los cínicos y corruptos de Morena del gobierno, al tiempo que se comprometió a defender a los hombres del campo.

“Te vamos a defender. Vamos a caminar con ustedes y jamás nos vamos a echar para atrás. No nos van a doblar”, dijo.